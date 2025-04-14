Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
'Oğlu benim babam değilsin' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

Çocuklarına DNA testi yaptıran İzmirli iş insanına şok üstüne şok

Burak Yılmaz'ı çıldırtan Fenerbahçe sözleri: Nasıl konuşuyorsun lan sen?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor mağlubiyeti sonrası bir taraftarın, "Fenerbahçe'ye her sene yatıyorsunuz" şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Yılmaz, taraftara bağırarak, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan" dedi. Olay sonrası çevresindekilerin Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandığı görüldü.

Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, altın değerinde galibiyet aldı.

"NASIL KONUŞUYORSUN LAN SEN?"

Maç sonrasında ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine tepki gösterdi. Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullandı. Çevresindekiler Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Burak Yılmaz'ı çıldırtan Fenerbahçe sözleri: Nasıl konuşuyorsun lan sen?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMustfa Kale:

Samsunu goren varmi futbolcular sahada para ariyordu sanki kafalar yerden kalmadi ceza sahasinda yuruyor garibim kontraya cikayim kosayim yok

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Sivas, Kasımpaşa, Çaykur Rize, Alanya, Hatay bunlar hiç fenerini üzmez hele bir Bodrum var ki şikayet edilse dosyası FİFA'lık olur.. Ama saolsun Fener de hiç bizi üzene gelip gidip :)

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

Herkes gs ye yatacak ve gs şampiyon olacak.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Doğru söylemişler....

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Samsun spor hatır şikesinin feriştahını yapmıştır

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMikel Archangel:

Adam taraftardır, halktan biridir, her şeyi söyleyebilir. Sen ona hizmet eden kişisin terbiyesiz. Futbolcuyken neydin ki şimdi ne olacaksın.. Bu futbol tayfasına acil bir ahlak ve medeniyet eğitimi gerekiyor.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjanissary:

Ulan nıye zoruna gidiyor , Galatasaraya 3 -0 dan 3-3 yaparken kurtulus savası verdi takımın , bjk den puan aldı , ne hikmetse ömründe bir fener galibiyeti yok onu geçtim 1 puanı yok ,

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.