Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burak Yılmaz, Arca Çorum FK'nin 2-0'lık Göztepe yenilgisini bireysel hatalara bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Burak Yılmaz, yenilgiyi bireysel hatalara bağlayarak oyuncularına ikinci yarıdaki reaksiyonları için teşekkür etti ve takımın Erzurum maçına odaklanacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi hazırlandıklarını ve Göztepe'nin fiziksel oyununa cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Bireysel hatalar nedeniyle kalelerinde 2 gol gördüklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Göztepe'nin oyununu biliyoruz. Aslında Göztepe kolay analiz edilen bir takım gibi görünse de yaklaşık 3-4 senedir bu oyunu oynayıp her takıma zorluk çıkarabilen bir oyun oynuyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz teknik bir takımımız. Daha çok teknik ve taktik üzerine kafa yorarken, futbolun bu tarafı da var. Fizik, ikili mücadele. Baktığın zaman ikili mücadeleyi kim fazla kazanmışsa o ayakta kalıp özgüveni de alıyor oyunda. Böyle bir maç oldu. Oyuncularım bireysel hatalar yaptı, canları sağ olsun. Kafamızı kaldıracağız, Erzurum maçına bakacağız."

Burak Yılmaz, müsabakayı ilk yarıdaki gollerle kaybettiklerini dile getirerek, "Aslında biz maçı ilk devre kaybettik. Oyuncularıma ikinci devredeki reaksiyonları için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3-4 tane net pozisyonumuz da var. Olmadı, yani futbolun güzelliği bunlar. Göztepe, her ne kadar kolay analiz edilen bir takım olsa da kesinlikle çok güçlü tarafları var. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

Soruşturma annesine uzandı! Bankadaki milyonlarına el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek

Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

Yunanistan'ın hamlesi Destici'yi küplere bindirdi: Bu kabul edilemez
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor

Kadınların adet günlerini bile belirlemişler! "3 güne regli olmalısın"
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı

Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldızımız sakatlandı
Saros Körfezi'nde 40 santimetrelik mavi denizanası görüntülendi! Çıplak elle dokunulmaması öneriliyor

Kıyıya vuran mavi top değil! Sakın çıplak elle dokunmayın
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı

Dünya peşindeydi! Türk polisi diz çöktürdü