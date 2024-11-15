Burak Yeşilay, Sakatlık Nedeniyle İlk Yarıyı Kapattı

Menemen FK'nın sol kanat oyuncusu Burak Yeşilay'ın geçtiğimiz hafta oynanan Ankara Demirspor maçında sakatlanarak ilk yarıyı kapattığı belirtildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, geçtiğimiz hafta Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederek moral depolasa da, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Yeşilay'ın karşılaşmada sakatlanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık ekibinin yaptığı tetkikler sonucunda genç oyuncunun ilk yarıyı kapattığı ifade edildi.

Sakatlıklar peşini bırakmıyor

Menemen FK'nın genç yıldızlarından olan Burak Yeşilay, sezona iyi bir başlangıç yaparak forma giydiği ilk 5 karşılaşmada 3 gol atmayı başardı. İzmir ekibinin başarısında önemli bir pay sahibi olan genç oyuncu, 5. hafta mücadelesi kapsamında oynanan Van Spor FK maçında sakatlanarak 4 lig maçında forma giyemedi. 23 yaşındaki Burak Yeşilay, sakatlık sonrasındaki 10. hafta mücadelesi olan Erbaaspor maçıyla formasına kavuştu. Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara Demirspor önünde ise 13 dakika sahada kalan genç oyuncu tekrar sakatlandı. Yapılan tetkikler sonucunda Yeşilay'ın en az 6 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Ggenç oyuncunun sarı-lacivertli takıma devre arası kampında katılacağı belirtildi. - İZMİR