Üye Girişi
Haberler

Burak Yeşilay, Sakatlık Nedeniyle İlk Yarıyı Kapattı

Burak Yeşilay, Sakatlık Nedeniyle İlk Yarıyı Kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK'nın sol kanat oyuncusu Burak Yeşilay, Ankara Demirspor ile oynanan maçta sakatlanarak ilk yarıyı kapatma durumu yaşadı. Genç oyuncunun en az 6 hafta takımdan uzak kalacağı belirtildi.

Menemen FK'nın sol kanat oyuncusu Burak Yeşilay'ın geçtiğimiz hafta oynanan Ankara Demirspor maçında sakatlanarak ilk yarıyı kapattığı belirtildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, geçtiğimiz hafta Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederek moral depolasa da, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Yeşilay'ın karşılaşmada sakatlanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık ekibinin yaptığı tetkikler sonucunda genç oyuncunun ilk yarıyı kapattığı ifade edildi.

Sakatlıklar peşini bırakmıyor

Menemen FK'nın genç yıldızlarından olan Burak Yeşilay, sezona iyi bir başlangıç yaparak forma giydiği ilk 5 karşılaşmada 3 gol atmayı başardı. İzmir ekibinin başarısında önemli bir pay sahibi olan genç oyuncu, 5. hafta mücadelesi kapsamında oynanan Van Spor FK maçında sakatlanarak 4 lig maçında forma giyemedi. 23 yaşındaki Burak Yeşilay, sakatlık sonrasındaki 10. hafta mücadelesi olan Erbaaspor maçıyla formasına kavuştu. Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara Demirspor önünde ise 13 dakika sahada kalan genç oyuncu tekrar sakatlandı. Yapılan tetkikler sonucunda Yeşilay'ın en az 6 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Ggenç oyuncunun sarı-lacivertli takıma devre arası kampında katılacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.