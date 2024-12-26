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Burak Yazgı, Turkish Get Up Hareketinde Guinness Rekoru Kırdı

Burak Yazgı, Turkish Get Up Hareketinde Guinness Rekoru Kırdı
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Atletik Performans Koçu Burak Yazgı, Turkish Get Up (Türk Kalkışı) hareketinde 90.97 kilo ağırlık kaldırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Yazgı, bu başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşarken, gelecekteki hedefinin rekoru daha da geliştirmek olduğunu açıkladı.

Atletik Performans Koçu Burak Yazgı, Turkish Get Up (Türk Kalkışı) hareketinde 90.97 kilo ağırlık kaldırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Yazgı, "Spor literatüründe 'Türk' adının geçtiği ilk ve tekrar hareket olan 'Turkish Get Up' yani 'Türk Kalkışı' hareketinde rekor ilk defa bir Türk'e ait oldu" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı, yıllar önce üzerine çalışmaya başladığı Turkish Get Up (Türk Kalkışı) hareketinin bir Türk'e geçmesi için rekor denemesi gerçekleştirdi. 29 yaşındaki Yazgı, 80 kilo ile İsveçli bir atlette olan rekoru 90.97 kilo ile geçmek için Guinness Rekorlar Kitabı'nın istediği ortamı oluşturup, tanıklık edecek kişilerle birlikte video çekerek görüntülü şekilde kayıt altına aldı. Turkish Get Up yani Türk Kalkışı hareketini başarılı bir şekilde yapan Burak Yazgı, kayıtları Guinness'e mail yoluyla gönderdi. Yazgı, günler sonra sevindirici haberi aldı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Bu süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yazgı, "Bir onay maili bekliyordum. Guinness'te yazılan bütün detayları büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştım. Videomuzu çektik, tanıklarımızı ayarladık. Her şeyi gönderdikten sonra bir onay süreci bekliyorsunuz. O onay süreci benim için çok stresli geçti. Bir gün yine burada çalışırken mail geldiğini gördüm telefonumda. Büyük bir heyecanla baktım. O an onaylandığını gördüm. Açıkçası benim için çok büyük bir mutluluk oldu" şeklinde konuştu.

"Bu harekette sadece güçlü olmak yetmiyor"

'Türk Kalkışı hareketini yapabilmek için sadece güçlü olmak yetmez' diyen Atletik Performans Koçu Burak Yazgı, "Ciddi anlamda esnek, mobil ve stabilizasyonunuzun çok iyi olması gerekiyor. Sadece üst beden ya da alt bedenin kuvveti kesinlikle yeterli değil. Sporu bir iş ve meslekten ziyade bir yaşam biçimi olarak görüyorum. Ruhen ve fiziksel olarak her türlü olumsuzluğa karşı koyabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de birçok farklı branşla uğraştım. Zaten profesyonel birçok sporcuya antrenörlük yapmaktayım. Bu sportif geçmişimden dolayı vücudumu çok çabuk farklı disiplinlere adapte edebiliyorum. Böylesine kompleks, multidisipliner bir harekette de bu şekilde antrenman yaptığım için başarılı oldum. Daha fazlasını yapacak güce sahibim. Şu an dünyada birçok atlet bu hareketin rekorunu kırmak için uğraşıyor. Ama bu da benim son gücüm değil. Çok daha üst seviyelere çıkarmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefim rekoru geliştirmek"

Hedefinin bu harekette kimsenin geçmeyi cüret edemeyeceği bir rakama çıkarmak ve dünya rekorunu daha da geliştirmek olduğunu söyleyen Yazgı, "Bu hareketi benim hatırladığım beş yıl öncesinde de 80 kiloyla yapmıştım. Fakat spesifik olarak bunun üzerine açıkçası çok çalışmadım. Ama antrenmanlarıma aksatmadan devam ediyordum. İlk defa hareketi yaparken o kadar stres yaşadım diyebilirim. Normalde biraz daha sakin bir insanım. Bu tarz stres yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Benim için gerçekten biraz zorlu oldu" cümlelerine yer verdi.

Çok özel bir rekor kırdığını vurgulayan Yazgı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türk adının geçtiği ve ilk defa Türk'ün elde ettiği bir rekor oldu bu hareket. Benden önceki rekor sahibi İsveçli bir atletti. Kendisi önceki rekoru dört kilo geliştirerek 80 kiloya çıkartmıştı. Bense rekoru tam 10 kilo geliştirerek 90.97 kiloyla bu hareketi başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Hedefimiz kilo olarak vermeyeceğim ama kimsenin kırmayı düşünemeyeceği bir seviyeye çıkartmak istiyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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