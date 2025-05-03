Burak Gören: Aliağa Halkına Minnettarım

Burak Gören: Aliağa Halkına Minnettarım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçındaki galibiyetin ardından Aliağa halkına teşekkür etti. 83-82'lik sonuçla önemli bir zafer kazandıklarını belirtti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının ardından yaptığı açıklamada, "Salona gelerek bizi destekleyen Aliağa halkına minnettarım" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82 mağlup etti. İzmir temsilcisinin Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Gören, "Öncelikle Onvo Büyükçekmece takımını tebrik ederim. Çok yakın ve sert bir maç oldu. Sonunda kazanan taraf biz olduk. Oyuncularıma gösterdikleri büyük efor için teşekkür ederim. Salona gelerek bizi destekleyen Aliağa halkına minnettarım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.