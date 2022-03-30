Burak Elmas: Üzerimize düşen neyse, görevimizin son gününe kadar yapacağız

"Buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak çok önemli"

"Alınan kararın gereğini yaptık, Galatasaray'ın önünü açtık"

Burak Elmas son olarak, mahkemeye başvuracakları yönündeki iddiaları yalanlarken, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık. Bundan sonra da umarım, Galatasaray için çok hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Bunu hep söylemiştim zaten. Galatasaray için çalışmaya, endişelenmeye, başarılı olduğu zaman sevinmeye her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.