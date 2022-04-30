Burak Elmas: Seçim 4-11 Haziran'da olacak

"Üstüne basa basa söylüyorum, bu seçim olacak"

"Eski başkanlarımız da konuşsun, Fatih Terim de konuşsun, Galatasaray bir rahatlasın"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un tarihinin 4-11 Haziran olacağını ve resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Burak Elmas son olarak, yaz döneminde transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili gelen soruya, "Galatasaray'da acil ne yapılması gerekiyorsa, ne karar alınması gerekiyorsa, Galatasaray'ı kararsız bırakmayız. Uzun vadeli kararları bizim almamız mümkün değil" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.