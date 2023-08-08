Hatayspor oyuncusu Burak Bekaroğlu, bu sezonun kendileri için çok anlamlı olduğunu ve Volkan Demirel'in varlığının büyük avantaj olduğunu söyledi.

- Burak Bekaroğlu : "Volkan hocanın olması bizim için büyük avantaj"

Hatayspor oyuncusu Burak Bekaroğlu :

"Bu sezonunun bizim için çok anlamlı ve özel olduğunun farkındayız"

"Her zamankinden daha fazla heyecanlı ve istekliyiz"

İSTANBUL - Hatayspor'un tecrübeli defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, bu sezonun kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Volkan hocanın olması bizim için büyük avantaj" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatayspor'un savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu, " Hatay'a ilk geldiğimde böyle bir ortam beklemiyordum. Çok güzel bir aile ortamında karşılandım. Doğrusu Hatay'a henüz doyamadan depremden dolayı şehirden biraz uzak kaldık. Sezonun başlamasını ekip olarak dört gözle bekliyoruz. Süper Lig'in bu sezonunun bizim için çok anlamlı ve özel olduğunun farkındayız. Her zamankinden daha fazla heyecanlı ve istekliyiz. Bu sezonun hepimiz adına daha hayırlı olmasını diliyorum. Takım olarak hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda inşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"İstekli ve arzulu bir kamp dönemi geçirdik"

Sezon öncesi hazırlık döneminin çok verimli geçtiğini vurgulayan 26 yaşındaki oyuncu, "Bu sene en zor sezon başı hazırlık dönemimizi geçirdik diyebilirim. Psikolojik açıdan kendimizi daha fazla hazırlama durumunda kaldık. Bunu başarabildik diye düşünüyorum. Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Kendimizi düzene soktuk. Geçmiş seneler göre daha istekli ve arzulu bir kamp dönemi geçirdik. Bu sezon lige hevesle başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Volkan hocanın olması bizim için büyük avantaj"

Zorlu süreci atlatmalarında Volkan Demirel'in büyük payının olduğunu dile getiren Burak, "Volkan hoca ile deprem döneminde daha yakındık. İki haftada bir oturduk, istişare ettik. Yaz dönemini de birlikte geçirdik diyebilirim. Psikolojik açıdan takım olarak toparlanma sürecimizde Volkan hoca bize çok yardımcı oldu. Yaşadığımız zor süreçte Volkan hocanın olması bizim için büyük avantaj oldu" diyerek sözlerini tamamladı.