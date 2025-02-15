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Bunu yapabilen başka kaleci yok: Ederson, Premier Lig tarihine geçti

Bunu yapabilen başka kaleci yok: Ederson, Premier Lig tarihine geçti
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Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti. İngiliz devinde yeni transfer Omar Marmoush, ilk yarıda hat-trick yaparken, Mısırlı yıldızın ilk golünde asisti yapan kaleci Ederson, lig kariyerindeki 6. asistini yaparak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Manchester City oldu.

MARMOUSH'TAN İLK HAT-TRICK

Manchester City'nin ilk üç golünü Omar Marmoush attı. Mısırlı yıldız, 19, 24 ve 33. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Marmoush, böylelikle Premier Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hat-trick yapmış oldu. Pep Guardiola'nın ekibinde dördüncü gol ise 84. dakikada James Mcatee'den geldi.

Bunu yapabilen başka kaleci yok: Ederson, Premier Lig tarihine geçti

TARİHE GEÇTİ: EDERSON'DAN 6. ASİST

Manchester City'de Omar Marmoush'un attığı ilk golün asisti kaleci Ederson'dan geldi. Ederson, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 16. maçta 3. asistini yaptı. Brezilyalı eldiven, Premier Lig'deki asist sayısını ise 6'ya yükseltti ve bu alanda zirveye çıktı.

Bunu yapabilen başka kaleci yok: Ederson, Premier Lig tarihine geçti

SIRADAKİ RAKİP LİVERPOOL

Premier Lig'de bir hafta aradan sonra kazanan Manchester City, 44 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Newcastle United ise 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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