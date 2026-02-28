Haberler

Bayern Münih, Dortmund'u Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) lider Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Bundesliga'nın 24. haftasındaki "Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih'i ağırladı.

Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta Harry Kane'in 54 ve 70, Joshua Kimmich'in 87. dakikada attığı gollerle 3-2 galip geldi.

Formda bir sezon geçiren Kane, Bundesliga'daki gol sayısını 30'a yükseltti.

Borussia Dortmund'un gollerini ise 26. dakikada Nico Schlotterbeck ve 83. dakikada Daniel Svensson kaydetti.

Art arda 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 63 yaptı ve takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Pek çok çıkış noktası var' dedi, iki seçeneği sıraladı

Trump, İran konusunda önündeki iki seçeneği sıraladı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Trump 'Pek çok çıkış noktası var' dedi, iki seçeneği sıraladı

Trump, İran konusunda önündeki iki seçeneği sıraladı
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti