'Buna alışığız' diyen Jorge Jesus'tan Rıza Çalımbay'a Lucescu tarifesi

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 1-0 yendiği mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca tıpkı Dinamo Kiev maçında Lucescu'ya taş attığı gibi bu kez de Rıza Çalımbay'a gönderme yaparken, "Rakip bizi durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR DURUM"

Dinamo Kiev maçında da benzer bir serzenişte bulunan Jorge Jesus bu kez Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rakip bizi durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"ZOR AMA HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

"Oyuncularımı tebrik ederim, taraftarları tebrik ederim. Taktik disipline bağlı kaldık. Zor bir maçtı, ilk yarı biz iyiydik. 10 kişi kaldık ama taktiksel dengeyi koruduk. Gol aradık. Penaltıdan gelen gol sonrası sonucu koruduk. Zor ama hak edilmiş bir galibiyet.

"RAKİBİN KİM OLDUĞUNA BAKMIYORUZ"

3 puan ve liderliği koruduk. Henüz bir şey kazanmadık. Lideriz ve her maç final. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor... Biz sadece 3 puana bakıyoruz."