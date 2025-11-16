Haberler

Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Güncelleme:
Türkiye'ye 2-0 yenilen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, maç sonu açıklamalarda bulunarak A Milli Takımımız hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu. Dimitrov, Türkiye ile oynamanın bir şeref olduğunu belirterek, "Türkiye, çok güçlü bir ekip. Harika oyunculara sahipler. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''BİZİM İÇİN ŞEREFTİR''

Bir basın mensubunun "İlk maçta 6 gollü bir yenilgi vardı, bugün 2-0'lık bir yenilgi. Bir aylık süreçte takımınızdaki gelişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Türk Milli Takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Dimitrov, şunları kaydetti:

"İlk maçta birinci yarıda iyi oynadık ancak bireysel hatalarla farklı kaybettik. Türkiye, çok güçlü bir ekip. Harika oyunculara sahipler. Türk takımında dünyaca ünlü futbolcular var. Taraftarları da muazzam. Türk futbolseverlerden ciddi baskı vardı. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir."

