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Bulgaristan'da Hatice Akbaş, 51 kiloda büyüklerde ilk Avrupa altınını kazandı

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Bulgaristan'da Hatice Akbaş, 51 kiloda büyüklerde ilk Avrupa altınını kazandı
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Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, kadınlar 51 kiloda İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek altın madalya kazandı. Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele eden Hatice, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.

Kaynak: AA
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