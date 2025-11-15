Haberler

Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 Geçti

Güncelleme:
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 60 Kaan Ayhan (Dk. 80 Atakan Karazor), Merih Demiral (Dk. 46 Samet Akaydın), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 60 Mert Müldür), Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 88 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

BULGARİSTAN: Mitov, Petrov, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Rusev (Dk. 86 Nikolov), Kraev (Dk. 72 Chochev), Zdravko Dimitrov (Dk.72 Petkov), Despodov (Dk. 63 Minchev), Krastev, Georgiev

GOLLER: Dk. 18 Hakan Çalhanoğlu (P), Dk. 83 Chernev (K.K)

SARI KARTLAR: Abdülkerim Bardakcı, Arda Güler, İsmail Yüksek (Türkiye), Georgiev (Bulgaristan)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Türkiye, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan'la karşılaştı. Karşılaşmaya milli takım 'Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun' pankartıyla çıktı. Karşılaşma öncesi Azerbaycan - Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmayı 42 bin 756 kişi izledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da mücadeleyi yerinden takip etti.

4'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu sol kanattan ceza sahanın içine girerek topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşunda top auta gitti.

15'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza yayının önünde düşürüldü ve maçın hakemi faul verdi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak barajda bulunan Dimitrov'un koluna çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

18'inci dakikada Halkan Çalhanoğlu, kullandığı penaltıda topu kalecinin soluna atarak Türkiye'yi öne geçirdi: 1-0.

44'üncü dakikada Bulgaristan serbest vuruş kazandı. Despodov'un yaklaşık 30 metreden kaleyi bulan şutunu kalece Uğurcan Çakıroğlu iki hamlede kontrol etti.

45+1'inci dakikada ceza sahasına giren Kenan Yıldız, topu Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Kerem'in yerden şutunda kaleci Mitov son anda köşeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

58'nci dakikada Rusev'in yaklaşık 30 metreden çektiği şut direkten döndü.

66'ncı dakikada Arda Güler, sol kanatta bulunan Kenan Yıldız'a uzun pas verdi. Ceza sahasına giren Kenan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

78'inci dakikada sol kanattan gelişen Bulgaristan atağında Rusev'in şutunu Uğurcan Çakır uzanarak kurtardı.

83'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine yönelen topa Chernev ters vurdu ve meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
