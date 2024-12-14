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Bülent Uygun Sivasspor'dan İstifa Etti

Bülent Uygun Sivasspor'dan İstifa Etti
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kötü gidişat ve puan kayıplarının ardından yönetimle yaptığı görüşme sonucunda istifa kararı aldı. Kulüp yönetimine istifasını bildiren Uygun'un konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.

Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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