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Bülent Uygun'dan Antalya'nın Amatör Sporuna Destek Ziyareti

Bülent Uygun'dan Antalya'nın Amatör Sporuna Destek Ziyareti
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalya'da ASKF Başkanı Metin Bulut ile Kunduspor kulübünü ziyaret etti. Uygun, alt yapı projeleri ve ekonomik krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Bulut ile Antalya amatör lig ekiplerinden Kunduspor kulübünü ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Antalyaspor-Sivasspor maçı sonrası iki günlük arayı Antalya'da geçirdi. Verilen iki günlük arada Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Bulut ile Antalya amatör lig ekiplerinden Kunduspor kulübünü ziyaret etti. Sivasspor'da göreve geldikten sonra alt yapıya yönelik önemli projeleri hayata geçirme planları olduğunu belirten Uygun "Her kulübün içinde bulunduğu ekonomik kriz ülkemizin acı gerçeği. Buna maddi açıdan kulüplerin ekonomik güçlerinin çok üstüne çıkmaları da en büyük etken. Bu sebeple tek çözümün altyapıdaki gençlerin A takıma kazandırılmaları olduğuna inanıyorum. Konuyla ilgili Çin'de yaptığım araştırmalar var. Antalya çok büyük bir potansiyel bununla ilgili çalışmalar yaptım" ifadelerinde bulundu.

Bülent Uygun, ziyaret sonunda minik sporcu aileleri ve amatör futbolcularla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekerek başarı dileklerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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