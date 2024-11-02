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Bülent Uygun, basın toplantısında Kelime-i Şehadet getirdi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, istifa kararı aldığını ancak futbolcuların kendisini ikna etmesiyle bundan vazgeçtiğini söyledi. "Öyle bir zaman geliyor ki yok giyimimize, yok bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize farklı bakan insanlarımız var" diyen uygun, basın toplantısını besmele çekerek ve Amentu duasını okuyarak sonlandırdı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uygun, düzenlenen basın toplantısında yine kendine has sözleri ve tarzıyla dikkat çekti.

"RAKİBİN BİZE ÖNLEM ALMASINI ENGELLEDİK"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Oynanan oyunun içerisinde rakibimizin durumunu çok iyi biliyorduk. İyi transferler yapmışlardı. Ve bu süreç içerisinde özellikle hafta içinde antrenmanımızı kapattık medyamıza. Zaten oraya gelmek biraz zor geçiyor. Siz de söylüyorsunuz kendiniz, çok zorlanıyoruz hocam diye. Biz de kapatmıştık. Manaj ve Pritchard'ın sakatlığını rakibe duyurmadan onların da bize önlem almasını engellemek için. Pazartesi üniversitede antrenmanımızı üniversiteli öğrencilerimize açık yapacağız. Şu an itibariyle 5'inci sıradayız. Taraftarımıza galibiyetlerimizi armağan ediyoruz" dedi.

"BÜTÜN HAKLAR RAKİBE GİDİYOR"

Hakem performansını da eleştiren Uygun, "Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Maçın hakemi bütün takdir haklarının tümünü rakipten yana kullandı. Önceki maçlarda da her seferinde özellikle yenildiğimiz maçlarda adam ağzımızın ortasına dirseği vurdu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Bütün takdir haklarını rakibe verdi. Hiçbir şey olmadı. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca gündem, hep bütün haklar rakiplerine gidiyor. Bugün hatta bir ara Rizespor'un doktoru sahaya girerken ben herhalde akşama varır dedim. Allah'tan 1-0 öndeydiler de akşama doğru vardı. Biz öne geçince de bizimki de gidemedi" diye konuştu.

İSTİFA ETMEKTEN FUTBOLCULAR VAZGEÇİRMİŞ

Maçtan sonra istifa etmeyi düşündüğünü belirten Uygun, "Bir takım için gecemizi, gündüzümüzü ayırıyoruz. Antrenörler herkes tarafından yerden yere vuruluyor. Sonucunda bir yaşam tarzı. Herkesin bir ailesi var. Sevgi var. Normalde bugün aslında istifa edecektim. Futbolcular, sevdiklerimiz, belli insanlarımız 'yok, asla kabul etmiyoruz' dediler. Dolayısıyla vazgeçtim. Biz Sivasspor'un, Sivas'ın gelişimi için mücadele ettiğimiz bir ortamdayız. Her yerde, her platformda onun mücadelesini veriyoruz. Öyle bir zaman geliyor ki yok giyimimize, yok bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize farklı bakan insanlarımız var"

TOPLANTIYI DUA EDEREK BİTİRDİ

Düzenlenen basın toplantılarında ve yaptığı açıklamalarda kendine özgü ifadeleri, mimikleri ve tarzıyla sık sık gündem olan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra istifa etmekten vazgeçtiğini belirttiği toplantıyı besmele çekerek ve Amentu duasını okuyarak bitirdi. Uygun'un toplantı sonundaki sözleri şu şekilde;

"O zaman şöyle diyeyim: Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine'llahi teâlâ; ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti hakk eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh. Hayırlı haftalar hacı ağabey."

Bülent Uygun, basın toplantısında Kelime-i Şehadet getirdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAziz Dağ:

Adamsın Asker Bülent

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCan Reno:

adamın dibi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarınecdet:

Ne alaka din kendin için yaptığın bir şey ister bil ister bilme bu beni ne cennete sokar ne cehenneme niye gözüme sokmaya çalışıyorsun

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Haber Yorumlarıilker Akil:

Büloda uyanmış , ekmeğinin peşinde, ekmek nerden çıkar iyi biliyo.

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