Korkmaz: Teslim Olmayacağız, Güçlü Olacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sarıyer karşısında 60. dakikaya kadar ortaya koydukları oyundan çok memnun olduğunu belirterek, "Üst üste gelen hatalar maalesef bizi bu duruma getirdi. Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zorlu dönemleri hep beraber aşarız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 60. dakikasına kadar oynanan futboldan memnun olduğunu ifade eden Korkmaz, "60. dakikaya kadar oyundan çok memnunuz. İstediklerimizi yapmıştık. Ama ondan sonra üst üste gelen hatalar maalesef bizi bu duruma getirdi. Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zorlu dönemleri hep beraber aşarız. Ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Güray Vural'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "Sarı kartı olan bir futbolcunun yaptığını doğru bulmuyorum. Yapmaması gerekiyor. Ben birçok şeyi söylüyorum ama burada herkes her şeyi gördü. İyi oynuyorduk, gerçekten iyi oynuyorduk. İstediklerimizi yapıyorduk. Böyle durumlarda duygularımıza hakim olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kadrodaki değişikliklere ilişkin bir soru üzerine Korkmaz, bazı oyuncuların yorulduğunu ve değişikliklerin zaman zaman oyunun gerektirdiği şartlara göre yapıldığını söyledi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Korkmaz, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Öyle transferler oluyor ki oyuncuyla anlaşıyoruz, avukatı ve menajeriyle her şey tamam oluyor ama daha sonra oyuncu başka bir şey bekliyor, yurt dışındaki başka bir takıma gidiyor" dedi.

Taraftar sayısındaki düşüş ve tribünlerden gelen tepkilerle ilgili ise Korkmaz, "Kazanamıyorsanız taraftar protesto edebilir, haklıdır. Kazanıyorsanız alkışlar, kaybediyorsanız protesto eder. Bu kazanmayla ilgili. Kazandığımız ve hedefe doğru gittiğimiz zaman daha farklı olacak. Onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı