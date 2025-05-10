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Bülent Bölükbaşı: "Golü yedikten sonra maç mı sattınız diyorlar"

Bülent Bölükbaşı:
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Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Manisa FK'ya mağlup oldukları maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncuların konsantrasyon sorunları yaşadığını ve eleştirilerin haksız olduğunu dile getirdi.

- Bülent Bölükbaşı: "Golü yedikten sonra maç mı sattınız diyorlar"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Golü yiyene kadar başka takım için oynuyorsunuz diyorlar. Golü yedikten sonra maç mı sattınız diyorlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. ve son haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu tür maçları oynamanın çok zor olduğunu ifade eden Bölükbaşı, "Maçın genelinde pozisyona giren, oynayan taraf bizdik. Bu maçları oynamak çok zor. Oyuncuları konsantre etmek zor oluyor. Liginiz bitmiş. Rakibin iddiası çok büyük. Golü yiyene kadar başka takım için oynuyorsunuz diyorlar. Golü yedikten sonra maç mı sattınız diyorlar. Gerçekten bu maçları oynamak çok zor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Maalesef bizim problemiz de bu. Oyuncularım bugün ellerinden geleni yaptılar. Pozisyona da girdik. Atamadık. Kimsenin sürecinde yoktuk. Sonucunda da olmamak için elimizden geleni yaptık. Herkese bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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