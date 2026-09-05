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Bölükbaşı: İyi Başlayıp Kötü Bitirdik

Bölükbaşı: İyi Başlayıp Kötü Bitirdik
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Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Açıkçası çok iyi başlayıp çok kötü bitirdiğimiz bir maç. Bu kadar oyunun içinde ne değişti bilmiyorum" dedi.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Açıkçası çok iyi başlayıp çok kötü bitirdiğimiz bir maç. Bu kadar oyunun içinde ne değişti bilmiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sarıyer, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Açıkçası çok iyi başlayıp çok kötü bitirdiğimiz bir maç. Bu kadar oyunun içinde ne değişti bilmiyorum. İyi başladık, çok iyi başladık, topa sahip olan taraf bizdik, pozisyonlar bulan taraf bizdik, üçüncü bölgeye oyunu yıkan taraf bizdik fakat bir anda oyun değişti. Oyuncular değişmedi ama oyun bir anda değişti. Onu kendi içimizde sorgulamamız gerekiyor. Geçmişte de mağlup olduk ama bu kadar kolay mağlup olmamıştık. Yani teslim olmamıştık. Nedenini, sonucunu, sebebini kendi içimizde sorgulayacağız. Bundan sonraki maçlarda bir daha böyle bir tabloyla Sarıyer'in karşılaşmaması için, taraftarın karşılaşmaması için elimizden geleni yapacağız. Keçiörengücü'ne başarılar diliyorum, hak ettikleri bir galibiyet oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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