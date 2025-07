Bulanık Kaymakamı, Sporcuları Başarılarından Dolayı Ağırladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kars'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap grup müsabakalarında Muş'u başarıyla temsil eden sporcuları makamında ağırladı.

Yarışmada grubunu lider tamamlayan Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kız Voleybol Takımı'nı ve teknik heyetini tebrik eden Kaymakam Koşansu, "Öncelikle sizleri yürekten kutluyorum. Kars'ta sergilediğiniz üstün performansla sadece ilçemizi değil, tüm Muş'umuzu gururlandırdınız. Voleybol gibi takım ruhu, disiplin ve kararlılık gerektiren bir branşta elde ettiğiniz bu başarı, sizlerin ne kadar azimli ve çalışkan olduğunuzun bir göstergesidir. Her birinizin sahada ortaya koyduğu mücadele, bize geleceğin başarılı sporcularının Bulanık'tan çıkacağına dair büyük bir umut verdi. Siz gençler sadece sporcu kimliğinizle değil, aynı zamanda örnek duruşunuzla da yaşıtlarınıza ilham oluyorsunuz. Tatvan'da yapılacak olan 2. etap yarı final müsabakalarında da aynı azim ve inançla mücadele edeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bulanık'tan, Muş'tan yeni şampiyonlar çıkması için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Unutmayın ki başarı bir yolculuktur. Bu yolculukta gösterdiğiniz gayret ve çabanın meyvelerini alacağınıza inancım tam. Sizlere bir kez daha başarılar diliyorum. İnşallah Tatvan'dan da güzel haberlerle dönersiniz ve hep birlikte daha büyük zaferleri kutlarız" ifadelerini kullandı.

Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya ve sporcular ise kabulü ve desteklerinden dolayı Kaymakam Koşansu'ya teşekkür ettiler. - MUŞ