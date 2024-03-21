Buharkent Sentetik Futbol Sahası'nda Bakım ve Onarım Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Buharkent Sentetik Futbol Sahası'nda yapılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında futbol sahasının çevresine yeni bir koşu yolu inşa edilirken, aynı zamanda skor tabelası da kuruldu. Ayrıca tribünlerde de iyileştirmeler yapıldı. Yapılan yeniliklerle Buharkent Sentetik Futbol Sahasında yapılan yenilikler, bölgedeki spor faaliyetlerinin kalitesini artırmak ve gençlerin spor yapma imkanlarını geliştirmek için önemli bir adım oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yenilenen ve genişletilen Buharkent Futbol Sahası, sporseverlere daha modern bir alanda spor faaliyetlerinde bulunma imkanı sunarken, bölge halkına da daha iyi bir spor deneyimi yaşatmayı hedefliyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN