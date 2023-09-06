Buharkent Belediyesi Feslek Gelenbe futbol sahasına yeni tribün ekledi

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un seçim vaatleri arasında yer alan ve yapımı tamamlanan Feslek Gelenbe futbol sahasına 120 kişilik yeni tribün eklendi. Sahada yapılan çalışmalar devam ederken, tribünlerin eklenmesiyle maçlar daha keyifli bir şekilde izlenebilecek.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un, seçim vaatleri içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanan Feslek Gelenbe futbol sahasına 120 kişilik yeni tribün eklendi.

Geçtiğimiz 2022 yılı Haziran ayında Buharkent Belediyesi tarafından Spor Toto Başkanlığı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde Feslek ve Gelenbe mahallelerine yapılan nizami futbol sahası, birbirinden çekişmeli mücadeleler ev sahipliği yapmak için hazır bekliyor. Bu çerçevede semt sahasında çalışmalar devam ederken, sahaya 120 kişilik tribün eklendi.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, paylaşımında, "Yepyeni tribünlerimiz hazır. Feslek Gelenbe Mahallemizin semt sahasına 120 kişilik muhteşem tribün ekledik. Artık maçlarımızı daha keyifli bir şekilde izleyebiliriz. Sporu ve sporcuyu destekliyor, hep yaptığımız gibi söz verdiğimiz her şeyi sırasıyla yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN