Bugünün Spor Programı: Futbol, Basketbol ve Yüzme Yarışları
Galatasaray 1. LİG'de Erzurumspor ile Pendikspor, Boluspor ile Keçiörengücü karşılaşacak. Ayrıca FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İrlanda ile mücadele edecek. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ve Hentbol Erkekler Süper Kupa finali de bugün gerçekleşecek.
1. LİG
19.00 Erzurumspor - Pendikspor
19: 00 Boluspor - Keçiörengücü
21.30 Amedspor - Sivasspor
21.30 Ümraniyespor - Hatayspor
BASKETBOL
FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi
18: 00 İrlanda - Türkiye
YÜZME
08.30 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2900'e yakın yüzücünün katılımıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.
HENTBOL
20.30 Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor