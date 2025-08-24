Bugünün Spor Programı: Futbol, Basketbol ve Yüzme Yarışları

Galatasaray 1. LİG'de Erzurumspor ile Pendikspor, Boluspor ile Keçiörengücü karşılaşacak. Ayrıca FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İrlanda ile mücadele edecek. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ve Hentbol Erkekler Süper Kupa finali de bugün gerçekleşecek.

Galatasaray

1. LİG

19.00 Erzurumspor - Pendikspor

19: 00 Boluspor - Keçiörengücü

21.30 Amedspor - Sivasspor

21.30 Ümraniyespor - Hatayspor

BASKETBOL

FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

18: 00 İrlanda - Türkiye

YÜZME

08.30 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2900'e yakın yüzücünün katılımıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

HENTBOL

20.30 Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
