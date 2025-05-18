Bugünkü Spor Müsabakaları ve Programı
Bugün Türkiye ve Avrupa liglerinde birçok önemli futbol ve basketbol karşılaşması oynanacak. Eyüpspor'un yanı sıra Kasımpaşa, Beşiktaş, Trabzonspor ve daha birçok takım sahada olacak.
19: 00 Kasımpaşa - Başakşehir FK
19: 00 Alanyaspor - Beşiktaş
19: 00 Antalyaspor - Gaziantep FK
19: 00 Bodrum FK - Trabzonspor
19: 00 Samsunspor - Sivasspor
19: 00 Çaykur Rizespor - Göztepe
AVRUPA LİGLERİ
-Hollanda Ligi
15.30 Sparta Rotterdam-PSV Eindhoven
15: 30 Ajax-Twente
-İtalya Ligi
21: 45 Inter-Lazio
21: 45 Parma-Napoli
-Romanya Ligi
16.00 Poli Laşi-Petrolul Ploiesti
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 Manisa Basket Divissa - Semt77 Yalovaspor
15.30 Mersin Spor - Darüşşafaka Lassa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor