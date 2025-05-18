Bugünkü Spor Müsabakaları ve Programı

Bugünkü Spor Müsabakaları ve Programı
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Bugün Türkiye ve Avrupa liglerinde birçok önemli futbol ve basketbol karşılaşması oynanacak. Eyüpspor'un yanı sıra Kasımpaşa, Beşiktaş, Trabzonspor ve daha birçok takım sahada olacak.

Eyüpspor

19: 00 Kasımpaşa - Başakşehir FK

19: 00 Alanyaspor - Beşiktaş

19: 00 Antalyaspor - Gaziantep FK

19: 00 Bodrum FK - Trabzonspor

19: 00 Samsunspor - Sivasspor

19: 00 Çaykur Rizespor - Göztepe

AVRUPA LİGLERİ

-Hollanda Ligi

15.30 Sparta Rotterdam-PSV Eindhoven

15: 30 Ajax-Twente

-İtalya Ligi

21: 45 Inter-Lazio

21: 45 Parma-Napoli

-Romanya Ligi

16.00 Poli Laşi-Petrolul Ploiesti

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

15.30 Manisa Basket Divissa - Semt77 Yalovaspor

15.30 Mersin Spor - Darüşşafaka Lassa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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