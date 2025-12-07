Haftanın Spor Programı
Bugün Türkiye'de futbol, basketbol ve voleybol liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar yapılacak. Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacakken, erkekler Süper Lig'de takımlar son hazırlıklarını yapıyor.
Kasımpaşa
20.00 Göztepe - Trabzonspor
KADINLAR SÜPER LİGİ
-14.00 Fenerbahçe arsaVev - Galatasaray Gain arasında derbi oynanacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15'inci haftasında RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar son antrenmanını yapıp Nevzat Demir Tesislerinde kampa girecek.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
13.00 Yukatel Merkezefendi Bld.- Fenerbahçe Beko
15.30 Karşıyaka - Beşiktaş Gain
18.00 Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor
20.30 Esenler Erokspor - Türk Telekom
-Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 ÇİMSA ÇBK Mersin (K) - Emlak Konut (K)
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
14.00 Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor Eker
15.00 İlbank - Fenerbahçe Medicana
15.00 Göztepe - Beşiktaş
17.00 Galatasaray Daikin - THY
18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Zeren Spor