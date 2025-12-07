Haberler

Haftanın Spor Programı

Güncelleme:
Bugün Türkiye'de futbol, basketbol ve voleybol liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar yapılacak. Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacakken, erkekler Süper Lig'de takımlar son hazırlıklarını yapıyor.

Kasımpaşa

20.00 Göztepe - Trabzonspor

KADINLAR SÜPER LİGİ

-14.00 Fenerbahçe arsaVev - Galatasaray Gain arasında derbi oynanacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15'inci haftasında RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar son antrenmanını yapıp Nevzat Demir Tesislerinde kampa girecek.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

13.00 Yukatel Merkezefendi Bld.- Fenerbahçe Beko

15.30 Karşıyaka - Beşiktaş Gain

18.00 Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor

20.30 Esenler Erokspor - Türk Telekom

-Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.00 ÇİMSA ÇBK Mersin (K) - Emlak Konut (K)

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

14.00 Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor Eker

15.00 İlbank - Fenerbahçe Medicana

15.00 Göztepe - Beşiktaş

17.00 Galatasaray Daikin - THY

18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Zeren Spor

