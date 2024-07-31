Üye Girişi
Haberler

Bugün yarın Kartal olacak! İşte Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a maliyeti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta bir transfer daha bitti. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan Emirhan'ın siyah-beyazlılara maliyeti belli oldu. Karadeniz ekibine 3.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, genç stopere ise yıllık 600 bin euro maaş ödeyecek.

Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Emirhan Topçu transferinde de mutlu sona ulaştı. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması beklenirken, Emirhan'ın bonservisi ve maaşı da belli oldu.

BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİ

İspanyol ekibi Las Palmas'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki stoper kulübü ÇAYKUR Rizespor ve Beşiktaş arasında yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından İstanbul'a gelmişti. Emirhan'ın siyah-beyazlıları tercih etmesinin de Rizespor ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.

BONSERVİSİ VE MAAŞI BELLİ OLDU

Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Karadeniz ekibine bonservis bedeli olarak 3.4 milyon euro ödeyecek. Emirhan ile de el sıkışan siyah beyazlı kulüp, genç stopere ise yıllık 600 bin euro maaş ödeyecek.

SÜPER KUPA'YA KADAR İMZALAYACAK

Emirhan Topçu'nun Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya kadar kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Futbol kariyerine Rizespor'un altyapısında başlayan Emirhan Topçu, başarılı performansının ardından U21 takımında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica'ya kiralandı. 2020/2021 sezonunu kiralık olarak Menemenspor'da geçiren oyuncu Rizespor'da 2023-2024 sezonunda 32 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Karadeniz Rizespor Rizespor Beşiktaş Beşiktaş Çaykur Futbol Spor Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Bakmadan Geçme

Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli 1 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seydişehir, Yunak, Hadim 1 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı 1 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Kestel, Mudanya, Nilüfer 1 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? #128332 İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, metro, vapur fiyat listesi! 2024 İstanbul toplu taşıma İETT tam, öğrenci zamlı fiyatları!
Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title