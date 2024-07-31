Bugün yarın Kartal olacak! İşte Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a maliyeti

Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Emirhan Topçu transferinde de mutlu sona ulaştı. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması beklenirken, Emirhan'ın bonservisi ve maaşı da belli oldu.

BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİ

İspanyol ekibi Las Palmas'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki stoper kulübü ÇAYKUR Rizespor ve Beşiktaş arasında yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından İstanbul'a gelmişti. Emirhan'ın siyah-beyazlıları tercih etmesinin de Rizespor ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.

BONSERVİSİ VE MAAŞI BELLİ OLDU

Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Karadeniz ekibine bonservis bedeli olarak 3.4 milyon euro ödeyecek. Emirhan ile de el sıkışan siyah beyazlı kulüp, genç stopere ise yıllık 600 bin euro maaş ödeyecek.

SÜPER KUPA'YA KADAR İMZALAYACAK

Emirhan Topçu'nun Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya kadar kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Futbol kariyerine Rizespor'un altyapısında başlayan Emirhan Topçu, başarılı performansının ardından U21 takımında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica'ya kiralandı. 2020/2021 sezonunu kiralık olarak Menemenspor'da geçiren oyuncu Rizespor'da 2023-2024 sezonunda 32 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.