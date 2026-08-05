Atilla Karaoğlan Haberi Görseli İptal
Bugün saat 11.36’da İstanbul mahreçli servis edilen "Atilla Karaoğlan, Ajax-Shelbourne maçında düdük çalacak" başlıklı haberimizde yer alan kare, kaynağından iptal edilmiştir.
Bugün saat 11.36'da İstanbul mahreçli servis edilen " Atilla Karaoğlan, Ajax-Shelbourne maçında düdük çalacak" başlıklı haberimizde yer alan kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı