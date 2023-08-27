Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Budokaido Turnuvası'nda 170 sporcu kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ulus Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen turnuvada derece yapan sporcular ödüllendirildi.

- Budokaido Turnuvası, Ulus ilçesinde sporcuları bir araya getirdi

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde 30 Ağustos Budokaido Turnuvası'nda sporcular kıyasıya mücadele verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ulus Belediyesi iş birliğiyle 7 il spor kulübünün katıldığı Budokaido Turnuvası'nda 10-35 yaş arası 170 sporcu, merhum sporcu Shıhan Sermet Ulufer anısına mücadele verdi. Turnuva, Hasandede Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Turnuvada kata ve kumite müsabakalarında derece yapan sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkeş tarafından verildi. Kelime anlamı savaş sanatları yolu öğreticisi olan budokaido; mücadele alanlarının hepsini vuruş, düşürme, boğuş, kilit uygulamaları yer alıyor.

Mücadele sırasında yarışmacılar yumruk, dirsek, diz ve tekme vuruşları ile düşürme tekniklerini kullanarak puan almak ve ceza aldırma yöntemiyle değerlendiriliyor. Turnuva sonunda madalya ve ödül töreni sonunda sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.