Haberler

Bucaspor büyük acıya rağmen puan aldı

Bucaspor büyük acıya rağmen puan aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bucaspor 1928, İskenderunspor deplasmanında 1-1 berabere kalırken, genç futbolcu Berke Örer'in babası Deniz Örer'in cinayete kurban gitmesi üzerine büyük bir acı yaşadı. Kulüp, Berke'ye babasının ölümünü maç sonrasında bildirdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana düşme hattından kurtulmaya çalışan Bucaspor 1928, Play-Off barajında yer alan zorlu İskenderunspor deplasmanından büyük acısına rağmen puanla döndü. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişerek bu sezon 24 maçta 7 gol, 5 asistle Süper Lig takımlarının dikkatini çeken 19 yaşındaki forvet Berke Örer'in babası Deniz Örer, karşılaşmadan önceki gece cinayete kurban gitti. İzmir Konak'ta taksicilik yapan 52 yaşındaki Deniz Örer, aracına binen bir müşteri tarafından katledildi.

Acı haberi alıp yasa boğulan Bucaspor'un yönetimi ve teknik heyeti, maç öncesi takımla İskenderun'da kampta olan genç futbolcuya ilk etapta babasının vefatını söyleyemedi. Berke'ye babasının trafik kazası geçirip hastanede olduğu söylendi. İzmir'e dönüş bileti alınan genç futbolcunun telefonunu da haberi yolda öğrenmemesi için dönüş yolunda kendisine eşlik eden Bucalı yöneticinin aldığı öğrenildi. Maçta ilk 11'de forma giymeye hazırlanırken genç yaşta babasını kaybeden Berke, İzmir'e dönerken takım arkadaşları yaşadıkları moral çöküntüsüne rağmen 1-1'lik sonuçla deplasmandan puan almayı başardı. Berke geçen hafta 6 Mart Cuma günü iç sahada yine 1-1 sona eren Erbaaspor maçında takımına 1 puanı getiren golü de atmıştı.

AÇIKLAMAYI MAÇTAN SONRA YAPTI

Bucaspor 1928, Berke Örer'in babası Deniz Örer'in vefat haberini de sosyal medya sayfalarından dün saat 15.30'da oynanan İskenderunspor maçının bitiminde paylaştı. Berke'nin büyük acısını paylaşan sarı-lacivertliler, "Kulübümüzün profesyonel sporcularından Berke Örer'in kıymetli babası Deniz Örer'in menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; başta değerli sporcumuz Berke Örer'e olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına, camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Camiamız olarak bu acı olay karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz. Oyuncumuzun ve ailesinin her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasını yayınladı. Bucaspor 1928 ligde pazar günü 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler

Malatya'ya konuşlandırılıyor! İlk görüntüler geldi
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular