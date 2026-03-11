Bucaspor büyük acıya rağmen puan aldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana düşme hattından kurtulmaya çalışan Bucaspor 1928, Play-Off barajında yer alan zorlu İskenderunspor deplasmanından büyük acısına rağmen puanla döndü. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişerek bu sezon 24 maçta 7 gol, 5 asistle Süper Lig takımlarının dikkatini çeken 19 yaşındaki forvet Berke Örer'in babası Deniz Örer, karşılaşmadan önceki gece cinayete kurban gitti. İzmir Konak'ta taksicilik yapan 52 yaşındaki Deniz Örer, aracına binen bir müşteri tarafından katledildi.

Acı haberi alıp yasa boğulan Bucaspor'un yönetimi ve teknik heyeti, maç öncesi takımla İskenderun'da kampta olan genç futbolcuya ilk etapta babasının vefatını söyleyemedi. Berke'ye babasının trafik kazası geçirip hastanede olduğu söylendi. İzmir'e dönüş bileti alınan genç futbolcunun telefonunu da haberi yolda öğrenmemesi için dönüş yolunda kendisine eşlik eden Bucalı yöneticinin aldığı öğrenildi. Maçta ilk 11'de forma giymeye hazırlanırken genç yaşta babasını kaybeden Berke, İzmir'e dönerken takım arkadaşları yaşadıkları moral çöküntüsüne rağmen 1-1'lik sonuçla deplasmandan puan almayı başardı. Berke geçen hafta 6 Mart Cuma günü iç sahada yine 1-1 sona eren Erbaaspor maçında takımına 1 puanı getiren golü de atmıştı.

AÇIKLAMAYI MAÇTAN SONRA YAPTI

Bucaspor 1928, Berke Örer'in babası Deniz Örer'in vefat haberini de sosyal medya sayfalarından dün saat 15.30'da oynanan İskenderunspor maçının bitiminde paylaştı. Berke'nin büyük acısını paylaşan sarı-lacivertliler, "Kulübümüzün profesyonel sporcularından Berke Örer'in kıymetli babası Deniz Örer'in menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; başta değerli sporcumuz Berke Örer'e olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına, camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Camiamız olarak bu acı olay karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz. Oyuncumuzun ve ailesinin her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasını yayınladı. Bucaspor 1928 ligde pazar günü 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı