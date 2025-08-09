Bucaspor, Altay'ı Hazırlık Maçında 1-0 Yenerek Moral Buldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanarak yeni sezon için moral buldu. Genç kadro ile mücadele eden Bucaspor, galibiyeti 70. dakikada Muzaffer Buğra Hotur'un attığı golle elde etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanarak moral buldu. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Bucaspor'a galibiyeti getiren golü 70'inci dakikada 17 yaşındaki stoper Muzaffer Buğra Hotur attı. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan iki takım da genç ağırlıklı kadrolarla mücadele etti. Bucasporlu futbolcular müsabakadan sonra galibiyeti stadyum dışından kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Seyirci alınmayan İzmir derbisi sonrası sarı-lacivertli gençler, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

