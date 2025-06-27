Bucaspor 1928 Taraftarları, Kulüplerine Destek İçin Sokağa Çıkıyor

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2'nci Lig'de belirsizlik içinde olan Bucaspor 1928, mevcut borcu nedeniyle transfer yasakları ile karşı karşıya. Taraftarlar, kulüplerine yardım etmek için 5 Temmuz'da kortej düzenleyecek.

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi belirsizliğin hakim olduğu Bucaspor 1928'de taraftarlar ayağa kalktı. Sarı-lacivertliler, kapanan Bucaspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2010-2011 sezonunda forma giyen yabancı futbolculardan Dady'e olan 1,5 milyon Euro tutarına ulaşan borç nedeniyle transfer yasağı alan kulübe destek aramak için sokağa çıkacak. Bucalılar, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Buca'nın kalbi olan Şirinyer Forbest Caddesi'nde kortej düzenlenecek. Şirinyer'de binlerce Bucalı, kulüplerine tüm İzmir'den yardım sağlamak için seslerini gür bir şekilde yükseltecek. FIFA, Bucaspor'un borcunu kulübün devamı olan Bucaspor 1928'e yansıtmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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