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Bucaspor 1928, Somaspor'u Mağlup Ederek Yenilgisiz Devam Ediyor

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Somaspor'u mağlup ederek ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Takım, Diyarbekir Spor maçı öncesinde hedeflerini yükseltiyor.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu Somaspor'u mağlup ederek yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 3 hafta itibariyle gösterdiği performansla göz dolduruyor. Ligin ilk maçında Erbaaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde de Ankara Demir'le iç sahada berabere kaldı. İzmir ekibi, son olarak da hafta sonu oynanan müsabakada Somaspor'u deplasmanda mağlup ederek ilk 3 haftalık süreçte 2 galibiyet 1 beraberlik alarak yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor. Böylece Bucaspor 1928, topladığı 7 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Hedef Diyarbekir Spor maçı

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde yeni sezona etkili bir giriş yaparak ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, bu çıkışını devam ettirmek için Diyarbekir Spor maçında hata yapmak istemiyor. Takıma 1 günlük izin veren Balcıoğlu'nun, dönüşte oyuncuları rehavete kapılmamaları için uyaracağı öğrenildi.

Öte yandan iç sahada bu sezon sadece 1 maça çıkan sarı-lacivertlilerin henüz galibiyeti bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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