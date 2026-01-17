Haberler

Bucaspor 1928 zorlu virajda

Bucaspor 1928 zorlu virajda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Tolga Doğantez, yüksek moral ile maça çıkacaklarını belirtti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karaman FK'yı 5-0 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Bucaspor 1928, yarın şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 11 Nisan Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 12 puanla 17'nci basamakta yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz Şanlıurfaspor 41 puanla 2'nci sırada. Ancak rakibimizin ne yaptığı ya da yapacağı bizi ilgilendirmiyor. Moralimiz yüksek bir şekilde sahaya çıkıp, istediğimiz sonucu alabilmek adına en işi mücadelemizi ortaya koymalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor

Futbol dünyasının konuştuğu gol
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir