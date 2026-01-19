Haberler

Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'a mağlup oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, şampiyonluk adaylarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 4-2'lik skorla yenilerek kümede kalma umutlarını zor duruma soktu. Takım, evinde Kastamonuspor'u konuk edecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda şampiyonluk adaylarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 4-2 yenilerek seri yakalayamadı. Önceki hafta evinde Karaman FK'yı 5-0 yenip ikinci yarıya iyi başlayan sarı-lacivertliler Şanlıurfa deplasmanında istediği sonucu alamadı. Sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak sonunculuktan kurtulamadı. Teknik direktör Tolga Doğantez, Şanlıurfa'da iyi mücadele ettiklerini belirterek, "3-0 geriden maçı 3-2'ye getirdik. Puan da alabilirdik. Biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi. Bucaspor 1928, bu hafta evinde Kastamonuspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
