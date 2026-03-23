Bucaspor 1928, Adana 01 FK deplasmanında galibiyet arayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda Play-Off hattında yer alan Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Ali Hoşfikirer Stadı'da oynanacak 32'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde son 10 maçında 7 mağlubiyet, 3 beraberlik alan 15 puanlı sarı-lacivertliler, son 2 maçını kazanan 52 puanlı Adana 01 FK'yı ilk yarıda İzmir'de 2-1 mağlup etmişti. Bucaspor 1928 ligde aldığı 3 galibiyetin birini Adana temsilcisi karşısında elde etti. Son olarak evinde 24Erzincanspor'a 4-0 yenilen İzmir ekibi, Adana'dan puan ya da puanlarla dönerek kümede kalma umudunu son haftalara taşımayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı