Bucaspor 1928, Adana 01 FK deplasmanında galibiyet arayacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada bulunan Bucaspor 1928, deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Adana 01 FK ile karşılaşacak. Ligdeki son durumları ve maç öncesi hedefleri hakkında detaylar.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda Play-Off hattında yer alan Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Ali Hoşfikirer Stadı'da oynanacak 32'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde son 10 maçında 7 mağlubiyet, 3 beraberlik alan 15 puanlı sarı-lacivertliler, son 2 maçını kazanan 52 puanlı Adana 01 FK'yı ilk yarıda İzmir'de 2-1 mağlup etmişti. Bucaspor 1928 ligde aldığı 3 galibiyetin birini Adana temsilcisi karşısında elde etti. Son olarak evinde 24Erzincanspor'a 4-0 yenilen İzmir ekibi, Adana'dan puan ya da puanlarla dönerek kümede kalma umudunu son haftalara taşımayı hedefliyor.