Bucaspor 1928, Muğlaspor'a Son Dakikada Yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın 15'inci dakikasında penaltı atışından da yararlanamayan sarı-lacivertliler puana yaklaşmışken 90+3'üncü dakikada yediği golle yıkıldı. 12 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor 1928'le 15'inci sırada yer alan Beykoz Anadolu takımı arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Umutlarını tüketmeye başlayan Bucaspor 1928, hafta sonu evinde Play-Off hattında yer alan Sincan Belediyesi Ankaraspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
