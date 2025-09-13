Bucaspor 1928, Muğlaspor'a 5-0 Mağlup Oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Muğlaspor'a 5-0'lık farklı bir skorla mağlup oldu. Maçta Muğlaspor'un gollerini Cengiz, Abdurrahman, Yasin, Yiğit Ali ve Mehmet Yiğit kaydetti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor 1928, 4'üncü hafta müsabakasında evinde Muğlaspor'a farklı mağlup oldu: 0-5. Muğlaspor, 9'uncu dakikada Cengiz'in golüyle perdeyi açtı: 0-1. Abdurrahman, 12'nci dakikada yeşil-beyazlıların ikinci golünü kaydederken, 17'nci dakikada Yasin durumu 3-0'a getirdi. Gole doymayan Muğlaspor 45'inci dakikada Yiğit Ali ile farkı 4'e çıkardı ve ilk devreyi deplasmanda 4-0 üstün tamamladı. Muğla temsilcisi, 90'ıncı dakikada Mehmet Yiğit ile 5'inci golü buldu ve sahadan 5-0 galip ayrılıp 5 puana yükseldi. Bucaspor 1928 ise 1 puanda kaldı.
