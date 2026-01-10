Bucaspor 1928, Karaman FK ile karşı karşıya gelecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçını kaybedip sezonun ilk yarısını 9 puanla düşme hattında bitiren Bucaspor 1928, yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Enver Aydın görev yapacak. Bu maç öncesi Bucaspor 1928 takımı 1 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 9 puan topladı. Karaman FK takımı ise 18 müsabakada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle hanesine 13 puan yazdırabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor