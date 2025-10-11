Bucaspor 1928, Kepezspor ile Önemli Maça Çıkıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maç sonunda 5 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1 puanla sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kepezspor'la oynayacak. Kepez Hasan Doğan Stadı'nda Serkan Gürbüz'ün düdük çalacağı müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Bucaspor 1928'in teknik direktörü Tolga Doğantez ilk galibiyetlerini almak için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor