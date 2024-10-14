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Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor'u 3-2 Yenerek Zirveye Yükseldi

Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor'u 3-2 Yenerek Zirveye Yükseldi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Karacabey Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek, 16 puanla 3'üncü sıraya yerleşti. Deneyimli oyuncu Yasin Öztekin, bu maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Bucaspor 1928, 2'de 2 yaparak zirve iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle 16 puana yükselip 3'üncü sıraya yerleşen Bucaspor 1928, Menemen FK ve 68 Aksarayspor'u 3 puan geriden takibe devam etti. Karacabey Belediyespor müsabakasında 2 gol atan deneyimli kanat oyuncusu Yasin Öztekin bir kez daha yıldızlaştı. Kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi takımların formasını yıllarca terleten Yasin, bu sezon 2'nci Lig'e erkenden damga vurdu. Bucaspor 1928 ile 7 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu 6 gol attı. Tecrübesi ve yeteneği ile fark yaratan Yasin Öztekin, rakiplerin korkulu rüyası taraftarın ise göz bebeği oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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