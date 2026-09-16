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Bucaspor 1928 - Gaziemirspor: 0-4

Bucaspor 1928 - Gaziemirspor: 0-4
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden iki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ve Gaziemirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda karşı karşıya geldi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden iki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ve Gaziemirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakada konuk Gaziemirspor, Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Gaziemirspor maçın 14'üncü dakikasında Mustafa Çalışkan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. 55'inci dakikada Miraç Furkan, Gaziemirspor'un ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk golü kaydeden Mustafa Çalışkan bu kez 64'üncü dakikada sahne aldı, konuk takım golleri üçledi: 0-3. Maçta son sözü 88'inci dakikada Gökhan Bozca söyledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Buca'da farklı kazanan Gaziemirspor kupada yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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