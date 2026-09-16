Bucaspor 1928 - Gaziemirspor: 0-4

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden iki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ve Gaziemirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakada konuk Gaziemirspor, Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Gaziemirspor maçın 14'üncü dakikasında Mustafa Çalışkan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. 55'inci dakikada Miraç Furkan, Gaziemirspor'un ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk golü kaydeden Mustafa Çalışkan bu kez 64'üncü dakikada sahne aldı, konuk takım golleri üçledi: 0-3. Maçta son sözü 88'inci dakikada Gökhan Bozca söyledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Buca'da farklı kazanan Gaziemirspor kupada yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı