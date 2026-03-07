Bucaspor 1928 umut tüketiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928 evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalarak ümit tüketti. Geriye düştüğü maçta eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler galip gelemezken, kazanamama serisini 8 maça çıkardı. Son olarak Karaman FK'yı evinde 5-0 yenen İzmir ekibi, Şanlıurfaspor (D), Kastamonuspor, Muğlaspor (D), Sincan Belediyesi Ankaraspor, Kepezspor ve İnegölspor (D) maçlarını kaybedip, Beykoz Anadolu (D) ve Erbaaspor'la berabere kaldı. 2 hafta önce Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen teknik direktör Özcan Sert ise takımıyla çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı. Bucaspor 1928, 14 puana yükselse de bitime 9 maç kala sonunculuktan kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı