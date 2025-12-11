Haberler

Bucaspor 1928 telafi istiyor

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Ankaragücü'ne karşı aldığı yenilgiyi unutarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile yapacağı maçta galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Tolga Doğantez, İstanbul'da kazanmayı amaçladıklarını açıkladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda iki galibiyet sonrası geçen hafta sonu evinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek 9 puanla düşme hattında kalan Bucaspor 1928 yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un misafiri olacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Tolga Doğantez, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Ankaragücü mağlubiyeti hesapta yoktu. Ancak bu maçın telafisini yapacağız. İstanbul'da kazanıp düşme hattından kurtulmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
