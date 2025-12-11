Bucaspor 1928 telafi istiyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda iki galibiyet sonrası geçen hafta sonu evinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek 9 puanla düşme hattında kalan Bucaspor 1928 yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un misafiri olacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Tolga Doğantez, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Ankaragücü mağlubiyeti hesapta yoktu. Ancak bu maçın telafisini yapacağız. İstanbul'da kazanıp düşme hattından kurtulmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor