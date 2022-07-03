Bucaspor 1928'den çifte takviye - Haberler

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Bucaspor 1928'den çifte takviye

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928'den çifte takviye

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. Gelecek sezon hedefini zirve olarak belirleyen sarı-lacivertliler  forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve orta sana  Furkan Çil'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 1989 doğumlu forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve 1993 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Çil ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncularımıza Bucaspor ailesine hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

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