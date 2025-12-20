Bucaspor 1928 deplasmanda terleyecek
2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında bulunan Bucaspor 1928, yarın Batman Petrolspor'a konuk oluyor. Maçta kırmızı kart cezası nedeniyle Emir Bilgin görev yapamayacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybedip 9 puanla düşme hattında kalan Bucaspor 1928 yarın 18'inci hafta maçında zirve adaylarından Batman Petrolspor'a konuk olacak. Batman Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Bucaspor 1928'de geçen hafta Altınordu ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Emir Bilgin, Batman'da forma giyemeyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor