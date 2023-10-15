Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'u deplasmanda mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek seri galibiyetlerine devam etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928, Ankara Demirspor deplasmanından 1-0 galibiyetle dönerek bu sezon ilk kez seri yakaladı. Kritik maçı kazanıp 15 puana yükselen sarı-lacivertliler adını Play-Off hattına yazdırırken, ilk defa da dış saha galibiyeti elde etti.

Bu sezon gurbette oynadığı 3 karşılaşmasını berabere tamamlayan Bucaspor 1928, Başkent'te şeytanın bacağını kırdı. Bucaspor'da geçen hafta içinde teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yolların ayrılacağı iddia edilirken, alınan galibiyet sonrasında yönetimin Yıldırım'la çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.