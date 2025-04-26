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Rüşvet anı kamerada

Bucaspor 1928, Aksarayspor ile Kritik Maça Çıkıyor

Bucaspor 1928, Aksarayspor ile Kritik Maça Çıkıyor
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybeden Bucaspor 1928, zirve takipçisi 68 Aksarayspor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybeden ve hiçbir iddiası bulunmayan Bucaspor 1928 yarın evinde zirve takipçisi 68 Aksarayspor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mehmet Sak forma giyemeyecek. Grupta 45 puanla 9'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 67 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibine ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Son 3 müsabakada gol atamayıp kalesinde 9 gol gören Bucaspor 1928 kazanarak moral bulmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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