Bucaspor 1928, Akademisinden 5 Genç Oyuncuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Bucaspor 1928, akademisinden yetişen 5 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, transfer yasağı nedeniyle yeni sezon öncesinde akademisine yöneldi. Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle mevcut kadrosundaki birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan İzmir ekibi, 5 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişmiş olan Buğra Çiçek, Ali Emir Pervanlar, Berke Örer, Umut Hepdemirgil, Oğuz Taylan Caner ile Onursal Başkanımız Nezir Aktaş'ın da katılımıyla bugün profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Futbolcularımız adım attıkları profesyonellik hayatlarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR