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Bucaspor 1928, sezona Balıkesirspor mağlubiyetiyle başladı

Bucaspor 1928, sezona Balıkesirspor mağlubiyetiyle başladı
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Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den düşen Bucaspor 1928, TFF 3. Lig'deki ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 mağlup oldu. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan sarı-lacivertli ekip, tek golünü 77. dakikada Oğuz Caner ile buldu ve yeni sezona puansız başladı. Teknik direktör Yasin Güleryüz yönetimindeki İzmir ekibi, ikinci haftada 1922 Akşehirspor'u konuk ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den düşen Bucaspor 1928, TFF 3. Lig'deki ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928, uzun süredir devam eden transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamadan yeni sezona başladı. Geçen sezondan kalan oyuncular ve altyapıdan yetişen isimlerle mücadelesini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevini ise geçtiğimiz sezon U17 takımını çalıştıran Yasin Güleryüz yürütüyor.

İzmir ekibi, TFF 3. Lig 2. Grup'taki sezonun ilk maçında şampiyonluk adaylarından Balıkesirspor'a konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci yarıda kalesinde gördüğü üç golle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 77. dakikada Oğuz Caner kaydetti. Bu sonuçla birlikte Bucaspor 1928, yeni sezona puansız başladı.

Sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında kendisi gibi sezonun ilk maçından mağlubiyetle ayrılan 1922 Akşehirspor'u sahasında konuk edecek. Yasin Güleryüz ve öğrencileri, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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